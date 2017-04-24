Sökeli Balık Adamlar Türkiye Şampiyonası Biletini Kaptı

Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası bölge elemeleri Milas Ören'de yapıldı. Şampiyonaya katılan birçok tecrübeli ekibi geride bırakmayı başaran Söke Belediyespor, Türkiye Şampiyonası final biletini kaptı.



Türkiye Su Altı Sporları Federasyonun 2017 Yılı faaliyet programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Elemeleri Milas'ın Ören Mahallesinde yapıldı. Ege Bölgesi'nden 12 takımdan 48 sporcunun katıldığı yarışmada yer alan Sökeli balıkadamlar Kemal Sevindik, Sertan Apaydın, Şahin Kaya ve Mustafa Ekitmen'den oluşan Söke Belediyespor takımı şampiyonda 12.330 puan toplayarak tecrübeli takımların arasında sıyrılıp beşinci oldu.



7 Temmuzda Didim'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Söke Belediyespor'un başarısı Söke'nin su altı sporlarında yeni bir gururu oldu. Kadrolarında milli sporcuları barındıran takımların arasında ilk beşte yer alan Söke Belediyesporlu sporcular ile şampiyonaya katılan diğer kulüp ve sporcuları Federasyon Başkanı Şahin Özen tebrik etti.



İlk kez katıldıkları resmi müsabakadan önemli başarı elde ederek çıkan Söke Belediyespor ekibinden Kemal Sevindik bireysel sırlamada 10. olurken, Sertan Apaydın 13. oldu. - AYDIN