Söke Ziraat Odası 6 Kuruşluk Çiğ Süt Zammını Beğenmedi

Ulusal Süt Konseyi'nin 1,15 TL olan süt çiğ süt fiyatına 6 kuruşluk zam yaptı. Zammı değerlendiren Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, yapılan zammı yetersiz buldu.



Kemal Kocabaş yaptığı açıklamada; "Çiğ süt fiyatlarını belirleyen Ulusal Süt Konseyi yaklaşık 2,5 yıldır 1,15 olan çiğ süt fiyatlarını 6 kuruş artırdı. Öncelikle artışı yetersiz bulduğumuzu söylemeliyim. Çiğ sütteki, 6 kuruşluk artışın yetersizliğinin yanı sıra, dolardaki artış bahane edilerek dolardaki artıştan çok daha fazlasının yem fiyatlarına yansıtması, çiğ sütteki fiyat artışının olumlu etkisini yok etmiştir. Üreticilerimiz çiğ sütteki 6 kuruşluk fiyat artışının piyasaya yansımayabileceğinin endişesi içindeler. Bilindiği gibi 2,5 yıldır çiğ süt fiyatları 1.15 TL sabit kaldı. Süt sanayicileri genellikle bu fiyata uymayarak üreticiden 85-100 kuruşa süt aldılar. Açıklanan fiyatın üreticilerimize yansımayabileceğinin bir başka endişesi de sütteki fiyat artışının yağ ve protein oranına göre verilecek olması. Sütteki yağ ve protein oranını belirleyecek bağımsız, yetkili laboratuvarların olmayışı ve süt sanayicilerinin bu oranları belirlemesi, bu belirlemenin denetlenememesi, ilan edilen 1.21 TL'lik çiğ süt alım fiyatını düşürebilir. Hükümetten beklentimiz aşırı artan yem fiyatlarının üreticiye yüklediği, ağır yükü hafifletebilmek için, süt priminin en az 20 kuruş olacak şekilde yeni bir düzenlemeye gitmesidir. Mevcut süt primi uygulamasın da üretici örgütlerine sütünü satanlar 7 kuruş, sanayiciye satılan süte de 5 kuruş prim verilmektedir Bazı küçük üreticiler bu primle Süt Birliğine yıllık üyelik aidatını bile ödemekte güçlük çekmektedirler. Çiğ sütteki fiyat artışını yetersiz ama olumlu bulmakla birlikte süt priminde sütünü üretici örgütlerine satanlara 21 kuruş, sanayiciye satanlara 20 kuruş olacak biçimde yeni bir düzenlenmenin bir an önce yapılması zor durumda bulunan üreticimizi kısmen rahatlatacaktır" ifadelerine yer verdi. - AYDIN