Söke'yi Yengeçler Bastı

Deniz sularında olması gereken yengeçler Söke'nin sokaklarında gezerken görüldü. Yola saçılan yengeçler görenleri şaşırttı.



Söke'nin merkez mahallelerinden Yenicami Mahallesi İncir Sokak'ta kimliği belirsiz kişi yada kişilerce canlı yengeçler, çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Çok sayıda naylon poşet içinde bulunan yengeçler kısa sürede sokağa yayıldı. Parke taşı yolda yürüyen yengeçleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ortaya çok nadir görülebilecek bir manzara çıktı.



Alınan ihbar üzerine İncir Sokağa gelen Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görevliler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Belki de bugüne kadar insanoğlunun çok çeşitli ve ilginç atıkları ile karşı karşıya kalan belediye görevlileri, ilk kez sokakta yengeç temizliği yaptı. Görevliler ellerinde süpürge ve faraşlarla gece saatlerinde yengeç temizliğini kısa sürede tamamladı.



Canlı ve bir çoğu yavru olan yengeçleri Söke'nin ortasında ölüme terkeden kişinin, atık olarak gördükleri yengeçleri şehir merkezinde konteynerin kenarına bırakmaları da ayrı bir tepki konusu oldu. Söke Belediyesi temizlik görevlileri, ilginç manzara karşısında "Şaşkınız. İlk kez böyle bir şey gördük" diyebildi. - AYDIN