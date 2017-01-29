Söke'ye Bağlı Bağarası'nda Deve Güreşleri 30. Kez Yapıldı

Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde deve güreşleri 30. Kez yapıldı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 117 devenin katılımıyla gerçekleşen deve güreşlerini, binlerce kişi izledi. Güreş alanında yine renkli görüntüler oluştu.



Söke Belediyesi'nin katkılarıyla, Bağarası Deveciler Derneği tarafından gerçekleştirilen 30. Bağarası Geleneksel Deve Güreşi Şenliği, Bağarası futbol sahası alanında yapıldı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Sivrioğlu başta olmak üzere Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdem, Ak Parti Aydın il Başkanı Ömer Özmen, Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Gürer de deve güreşi festivaline katılanlar arasında yer aldı.



Bahar havasını aratmayan güneşli bir havada gerçekleşen deve güreşlerine Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 117 adet deve katıldı. Namlı develerin karşı karşıya geldiği güreşlerde, çekişmeli müsabakalar yaşandı. Geleneksel Yörük Kültürünün yaşatıldığı deve güreşlerinde, çoluk-çocuk aileleriyle alana gelen Sökeliler keyifli bir gün yaşadı.



Bağarası Deveciler Derneği Başkanı Eftal Çapar; "Deve güreşlerinin gerçekleşmesinde destek veren kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere güreşlere katılan tüm deve sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN