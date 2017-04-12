Söke Sağlık Yüksekokulundan Üçüncülük Ödülü

ADÜ Söke Sağlık Yüksekokulu, 20. Yıllık Türk Toraks Derneği Kongresinde sözel bildiri alanında üçüncülük ödülünü kazandı.



ADÜ Söke Sağlık Yüksekokulu Öğretim Elemanları Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, Yrd. Doç. Dr. Neşe Erdem ve Öğr. Gör. Ayşegül Kahraman'ın "Üniversite Öğrencilerinin Nargile İçimine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi" isimli araştırmaları, 5 - 9 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya'da, düzenlenen 20. Yıllık Türk Toraks Derneği Kongresi'nde sözel bildiri alanında, üçüncülük ödülünü kazandı.



"Aynı gökyüzünü soluyoruz" sloganıyla 1 632 kişinin katılımıyla gerçekleşen kongrede, 94 bilimsel oturumda 840 bildiri sunuldu. Ülke ve dünya bilimine hizmet edenlere farklı kategorilerde verilen ödüllerden sözel bildiri alanında "Lokman Hekim Vakfı Sarıay" üçüncülük ödülü ADÜ öğretim üyelerine takdim edildi. - AYDIN