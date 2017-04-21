Söke'nin Sembolik Belediye Başkanı Yiğit Çetin Oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Fahrettin Uyguntüzel İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ı makamında ziyaret etti. Öğrencilerden Yiğit Çetin sembolik olarak Söke Belediye Başkanlığı makamına oturdu.



Her yıl 23 Nisan bayramı nedeniyle sembolik olarak makamın çocuklara devri ile ilgili ziyaretin bu yılki konukları Fahrettin Uyguntüzel İlköğretim Okulu oldu. Okul Müdürü İsmet Turan, öğretmenleri Selda Toy ve öğrenciler Yiğit Çetin, Eylem Akkentli, Kadriye Karaca, Beyazıt Erel Karakuş Başkan Toyran'ı ziyaret etti. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran kendisini ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerle yakından ilgilendi. Sembolik Başkan Yiğit Çetin okulu için taleplerini iletti. Yiğit Çetin okul bahçesinin düzenlenmesini, oyun alanları istedi. Başkan Toyran bu keyifli ziyaretin sonunda öğretmen ve öğrencilere hediyelerini vermeyi ihmal etmedi. - AYDIN