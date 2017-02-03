Söke Meyve Sebze Halinde Yangın

Söke Meyve Sebze Hali'nde kasalar çıra gibi tutuştu. Tahta ve plastik meyve sebze kasalarının yanması sonucu çıkan yangında, rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu.



Çevredeki vatandaşların itfaiyeye haber vermesi ile birlikte olay yerine gelen Aydın BŞB Söke İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonunda söndürüldü. Yangın korkulu anlar yaşatırken; daha fazla büyümeden ve herhangi bir yere sıçramadan söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN