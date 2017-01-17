Şoke Eden Olay! Öldüresiye Dövdüler

Bursa'da akıl almaz bir olay yaşandı! Bursa'da oynanan Süper Amatör Ligi(SAL) mücadelesinde Kemalpaşa Çeltikspor futbolcularından çirkin hareket... Kemalpaşa Çeltikspor futbolcuları, kararlarını beğenmedikleri için Bursa hakemleri Cihan Aydın, Onur Tanrıverdi ve Berkay Yamakoğlu'ndan oluşan hakem ekibine saldırdılar.

Şiddetli bir şekilde darpa uğrayan ve durumunun kötü olduğu belirtilen Cihan Aydın'ın Merkez Hakem Kurulu Başanvekili Metin Tokat'ın mentörlüğünde olduğu belirtildi. 3.Lig C Klasman hakemi Cihan Aydın'ın ağır bir şekilde darpa uğraması, Bursa'daki diğer hakemler tarafından tepkiyle karşılandı. Sporx