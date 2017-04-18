Söke'de Uyuşturucu Operasyonu

Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Atatürk Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı.



Evde yapılan aramada, 3 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, tarihi değeri olan 114 sikke, 3 tabanca, 26 mermi, 7 cep telefonu ile 4 fotoğraf makinesi, 1 kamera ve 3 kol saati bulundu.



Operasyonda S.Ç. ve H.C.C. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç tutuklandı. H.C.C ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.