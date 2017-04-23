Söke'de Uçurtma Şenliği

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, Belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 'Uçurtma ve Çocuk Şenliği' düzenlendi.



Novada Alışveriş Merkezi Otoparkı'ndaki şenlik için Söke ilçe merkezinde 1150, kırsal Çavdar ve Kisir mahallerinde de 350 olmak üzere toplam 1500 uçurtma dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan uçurtmalara çocuklar büyük ilgi gösterdi. Şenlikte, uçurulan uçurtmalar gökyüzünde renk cümbüşü yarattı.



İnteraktif oyunlar, şişme oyun alanları ve animasyon gösterilerinin de yer aldığı şenlikte Söke Belediye Başkanı CHP'li Süleyman Toyran da çocuklarla yakından ilgilenip, bir süre sohbet eti. Başkan Toyran, "Bu yıl şehir merkezinin yanı sıra taşımalı eğitimin yapıldığı Çavdar Ferit Çavuş İlk ve Orta Okulu ile Kisir İlk ve Orta Okulu'ndaki toplam 350 öğrencimize de uçurtma hediye ederek onların bayramlarına katkı yapmak istedik" dedi.



- Aydın