Söke'de Uçurtma Şenliği

Söke Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.



Söke Belediyesinin bu yıl 12. kez düzenlediği uçurtma şenliği, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.



Belediye Başkanı Süleyman Toyran, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri şenliğin Sökeli çocuklar ve ailelerine çok mutlu dakikalar yaşattığını belirterek, "Başta etkinliklerimize sahip çıkan halkım olmak üzere düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Şenlik kapsamında kurulan şişme oyun alanları ve animasyon gösterileriyle çocuklar keyifli anlar yaşadı.



Söke Belediyesi tarafından bin uçurtma dağıtıldı.