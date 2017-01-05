Söke'de Şoförlerin Yeterlilik Belgesi Eğitimi ve Sınavları Devam Ediyor

Söke'de hizmet veren servis şoförleri bir haftalık eğitim seminerleri sonrası sınava girdi.



Gerçekleşen seminerlerde şoförlere sinir ve öfke kontrolü, ilk yardım gibi konularda dersler verildi. Şoförler eğitimin sonunda yeterlilik sınavına alındı. Sınavda 94 servis şoförü yeterlilik belgesi alabilmek adına ter döktü.



"Sırada Taksi Şoförleri Var"



Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Söke Şoförler Odası Başkanı Refik Karataş yaptığı açıklamada; "Şoförlerin ruhsat alabilmek için UKOME'ye bu belge ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu sınavı kazanamayan üyelerin 2017 sonrasında maalesef belgesi olmadığı takdirde ruhsatları yenilenmeyecek veya yeni ruhsat alamayacaklar. Geçtiğimiz günlerde aynı eğitim ve sınavı öğrenci servisi şoförlerine de yaptık, bu ay sonunda da taksi şoförlerine uygulayacağız. Zorunlu olan bu belge için Söke Şoförler Odası ve Halk Eğitim Merkezi birlikte hareket ediyor ve şoförlerimize eğitim anlamında elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - AYDIN