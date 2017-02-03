Söke'de nitratlı gübre denetimleri sürüyor. Amonyum nitrat kullanımında yasak devam ederken, bazı çeşitlerde yasak kalktı.



Terörle mücadele kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından patlayıcı maddelerin yapımında kullanıldığı gerekçesiyle nitrat içeren gübrelerin satış ve sevkiyatını yasaklamıştı. Patlayıcı madde yapımında daha çok kullanıldığı bilinen amonyum nitrat kullanımının yasağı devam edecek. Ancak diğer türlerde nitrat içeren bazı gübrelerin kullanımı serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre; Potasyum nitrat ve sodyum nitrat içeren gübrelerin kullanımı serbest ancak amonyum nitrat yasağı hala devam ediyor. 26 ve 21'lik olarak nitelendirilen kalsiyum nitrat kullanımı ise kontrollü olacak, bu ürünlerin kullanımı ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere reçete ile yapılabilecek. Kontrollü ürünlerin kullanımı aşamasında da Tarım Müdürlüğü ekipleri refakat edecek.



Söke İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Söke'de bulunan tarım ilaç bayilerine ait depoları denetledi. Nitratlı gübre kullanımı ve satışı konusunda bayileri bilgilendiren ekipler, bundan sonraki işleyiş hakkında bilgiler verdi. - AYDIN