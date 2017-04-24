Söke'de Geleneksel Hat Sanatı Yaşatılıyor

Türk kültürünün geleneksel sanatlarından biri olan hat sanatı Söke'de açılan kurs ile yaşatılıyor.



Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile usta öğretici Selin Akgül nezaretinde açılan hat sanatı kursunun sergisi açıldı. Atatürk temalı hat sanatı sergisi Bedesten Sergi Salonunda sanatseverlerle buluştu.



24-26 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan serginin açılışına Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Belediye Kültür Komisyonu Başkanı Yasemin Gürsoy, Kültür Komisyonu Üyesi Yusuf Yaya, CHP İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gündüz, başta olmak üzere sanatseverler katıldı.



'Hat Bilmek, Had Bilmektir' adlı serginin açılışında konuşan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran Söke Belediyesi olarak İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile sürdürülen kurslarda ciddi mesafe alındığını söyledi. Başkan Toyran; "Halk Eğitim Merkezimizle gerçekleştirdiğimiz hobi ve meslek edindirme kurslarımıza çok önem veriyoruz. Gelecek dönem hedefimiz daha da büyük. Bu gün açılışını yaptığımız hat sanatı sergisi ile bu sanatı daha yakından tanıma fırsatı da bulacağız. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyoruz" dedi.



Usta öğretici Selin Akgül yönetiminde atölye çalışmalarına katılan Yeşim Sümen Türkkan, Şamil Verim, İkbal Karadağ, Galip Temel ve Ayşe Dalkıran'ın eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisini kazandı. - AYDIN