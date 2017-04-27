Söke'de Futbolun Efsaneleri Bir Araya Geldi

Söke'de düzenlenen gecede futbolun emektarları ve efsane isimleri bir araya gelirken, nostalji rüzgarı yaşandı.



Sökespor başta olmak üzere bugün birçoğu tarih sayfalarında kalan ilçenin amatör futbol takımları Çimentospor, Savucaspor, Özbeyspor, Yenidoğanspor, Şimşekspor, Çeltikçispor da forma giymiş futbolcular düzenlenen gecede bir araya geldiler. Dört ayrı kuşağın temsilcisi eski futbolcular anılarını yad etti. Bu özel gece için Fransave İsviçre'den de eski futbolcuların katılımları dikkat çekti.



Söke'nin eski amatör futbolcularından Hüseyin Batir'in girişimi ve bir grup eski dönem futbolcuların desteğiyle gerçekleştirilen geceye; Söke'nin yetiştirdiği uzun yıllar Göztepe de forma giyen milli futbolcu Fuji Mehmet, Sökespor da yetişen İzmirspor ve Fenerbahçe'de forma giyen Cevdet Çapar da katıldı. Gecede anı defterini de yazan Söke'nin eski futbolcuları ilk kez düzenlenen gecenin her yıl gerçekleşerek geleneksel hale getirilmesi temennisinde bulundu. Ayrıca gecede Söke'nin futbol yaşantısına büyük katkılar sağlayan başta Dr. Adil Akansel ve Toto Tahsin olmak üzere ebediyete göç eden isimler rahmetle anıldı. - AYDIN