Söke'de Fırtına Pazaryerinin Çatısını Uçurdu

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde pazaryerinin çatısı uçurması sonucu park halindeki araçlarda zarar oluştu.



Bölgede etkisini sürdüren yağış ile birlikte fırtına bazı olumsuzluklara neden oluyor. Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde pazaryerinde tezgahların üzerini kaplayan malzemeler uçtu. Park halindeki otomobillerin üzerine uçan malzemeler, araçlara zarar verdi. Fırtınanın etkili olduğu dakikalarda pazaryerinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. - AYDIN