Söke'de Fide Dağıtımı

Aydın Büyükşehir Belediyesince Söke ilçesinde 8 bin fide dağıtımı yapıldı.



İlçedeki Çarşamba pazarında vatandaşa fide dağıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu yıl 2 milyon fideyi vatandaşa ücretsiz vereceklerini söyledi.



Bozdoğan ilçesindeki seralarda tohumların denemesini yaptıklarını aktaran Çerçioğlu, bugün 8 bin fide dağıtacaklarını vurgulayarak, "Tohumdan fideyi ürettik bu fideleri alıp köyde yaşayan vatandaşlara verdik. Vatandaşlarımız bu fideleri yetiştirdiler ve arada kimse olmadan satıyorlar. Bunlar bizim kendi tohumumuz. Yerli malımız." dedi.



Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş da etkinliğe katıldı.