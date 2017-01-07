Söke'de 'Empati' Projesinin Tanıtımı Yapıldı

Söke İlçe Kaymakamlığı himayesinde, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kıryarlar Özel Eğitim İş Uygulama Okulu tarafından yürütülecek olan 'Empati' Projesi'nin tanıtımı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek'in bulunduğu toplantıda projenin tanıtım sunumu yapılırken, toplantıda projeye dahil olan çeşitli okulların yöneticileri bulundu.



'Farklıyım, Farkındasın, Empatiye Var Mısın?" sloganıyla yol çıkılan proje kapsamında okullarda müdür, öğretmen ile ailelere, 'ihmal ve istismar' konulu bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacak. Toplumsal farkındalık oluşturma adına Söke merkez ve çevre mahallelerde çalışmaların yapılması planlanan projede engelli hakları istismar konusunda danışma masası kurulacak. Kurulacak danışma masası ile sürekli bilgi alınabilecek imkan sunulacak. Proje süresince verilen eğitimlerin yeterliliğin ölçmek adına yararlanıcılara bilimsel geçerliliği olan testler uygulanacak. Ayrıca istismara dikkat çekmeye ilişkin sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanırken, çeşitli etkinlikler için ilçedeki STK'larla işbirliği yapılacak. - AYDIN