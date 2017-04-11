Söke'de Emlak Arsa Rayiç Bedellerini Belirme Komisyonu Yemin Etti

Söke sınırları içinde emlak arsa rayiç bedellerini belirme komisyonu belirlenerek, yemin töreni yapıldı.



213 sayılı vergi usul kanununun 49 maddesinin b fıkrası ve 72. maddesine istinaden arsa rayiç bedellerinin belirlenmesinde görev yapacak komisyon Hüseyin Batir (Söke Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü), Mehmet Karışmaz (Söke Belediyesi), Mimar Haldun Işıklı (Ticaret Odası),Salih Pota (Tapu Sicil Müdürü), Süleyman Demir (Vergi Dairesi Müdürü), Kemal Gürses (Vergi Dairesi), İbrahim Özekmekçi (Söke OSB) ve 49 mahalle muhtarından oluşuyor.



2018-2021 yılları arasında görev yapacak komisyon üyelerinin yemin töreni yapılırken; ilçe kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan yemin töreninde Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu da bulundu. - AYDIN