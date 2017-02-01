Söke'de, Çeşitli Suçlardan Aranan 5 Kişi Yakalandı

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, polisin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanıp, tutuklandı.



Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu satışı, hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve idari para cezası olan, uyuşturucu ve hırsızlık suçundan aranan K.A.'nın evinde 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 çalıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu, ayrıca uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu değerlendirilen 2 laptop çıktı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Aydın