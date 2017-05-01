Söke'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamları

Söke Kültür Sanat Emek Platformu bileşenleri sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.



Basın açıklaması öncesinde halaylar çekildi, 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkusu Söke Cumhuriyet meydanında yaşandı.



Kitlesel basın açıklamasını DİSK-Tekstil Söke Başkanı Cemal Poyraz yaptı. 1977'de taksimde yaşanan olayların 40. Yılında 1 Mayıs İşçi Bayramının Türkiye'nin çeşitli meydanlarında kutlandığını ancak Taksim'in hala işçi ve temsilcilerine açılmadığını belirten Cemal Poyraz açıklamasında, iktidarın iş ve işçi politikalarını eleştirdi. Cemal Poyraz açıklamasında; "Emeğimize, iş güvencemize, barış ve demokrasiye sahip çıkmak için 1 Mayıs da alanlardayız" dedi.



Türkiye'de 1 Mayıs'ların hala iktidarların getirdiği yasakların gölgesinde kutlandığını belirten Cemal Poyraz; "365 gün bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenlere bir gün dahi saygı gösterilmemektedir. İşçilerin taleplerine kulak vermeyen iktidarın işçilerin kutlamalarını kendi istedikleri alanda yapmalarına dahi izin vermemektedir. İşçilerin haklı mücadeleleri, dayanışmaları barış ve kardeşlik içinde devam edecektir" dedi. - AYDIN