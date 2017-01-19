Söke CHP'den Anayasa Eylemi

Anayasa değişikliği referandumu için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin ülke genelinde başlattığı 'Ayağa kalkıyoruz' eylemi Söke'de de gerçekleştirildi.



Söke CHP tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe ilçe yönetimi, gençlik ve kadın kolları başta olmak üzere Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Belediye Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş da katılarak destek verdi. Eylemde "Hayır" yazışı pankart ve dövizler yer aldı.



Saat 18.00'de tüm Türkiye'de aynı anda; evde, işte, okulda, sokakta, her neredeysek diktaya karşı bir dakika ayağa kalkıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen eyleme katılımın yoğun olduğu gözlendi. CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz "Diktaya karşıyız, özgürlükçü demokrasiden yanayız. Dayatmalara hayır diyoruz" dedi. - AYDIN