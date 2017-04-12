Söke Belediyesi Polisleri Unutmadı

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutlayan polisleri unutmadı.



Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran beraberinde Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu'nu ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. Yılı nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette Başkan Toyran, kentin güvenliği ve vatandaşların huzuru için çalışan tüm emniyet personeli adına Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu'na başarılar diledi.



Söke İlçe Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu kendisi ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli adına Başkanlara teşekkür ederken, memnuniyetini dile getirdi. - AYDIN