Söke Belediyesi'nden Vatandaşa C Vitamini

Söke Belediyesi ekonomik geliri düşük vatandaşlara C vitamini deposu portakal ve mandalina dağıtıyor.



Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde örnek projeleri ile adından söz ettiren Söke Belediyesi ilkini geçen yıl gerçekleştirdiği portakal ve mandalina dağıtımını bu yıl da sürdürdü. Belediyeye ait noktalar ve hayırsever üreticilerden elde edilen yaklaşık 15 Bin Kg. (15 Ton) portakal ve mandalina, Söke Belediyesi Semt Evleri personeli tarafından vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Yaklaşık 5 Bin haneyle buluşacak olan c vitamini deposu narenciye ürünlerinin toplanması ve paketlenmesi de Söke Belediyesi ekiplerince yapılıyor.



Hayırsever vatandaşlarla, yardıma muhtaç vatandaşlar arasında köprü olduklarını belirten Söke Belediyesi Saha Ekipleri Koordinatörü Mehmet Ünsal Bakar; "Söke Belediye Başkanımız Süleyman Toyran'ın talimatıyla geçen yıl başlatılan vatandaşa portakal ve mandalina dağıtımı bu yılda devam ediyor. Üreticilerimizin ürünlerinin değerlendirildiği bu dağıtımlarla yoksul kesimin evlerine c vitamini giriyor. Söke Belediyesi sosyal belediyecilik ve paylaşımın en güzel örneklerinden birini veriyor" dedi. - AYDIN