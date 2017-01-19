Söke Belediyesi'nden Sömestr Hediyesi Sinema Günleri

Söke Belediyesi sömestr tatiline girecek olan öğrencilere sinema günleri hediye ediyor. Öğrenciler tatilde gerçekleşecek, Söke Belediyesi Sömestr Sinema Günleri'nde film izleyerek eğlenecek.



23-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek çocuklara Sineme Günleri etkinliği kapsamında dört film gösterime girecek. Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu'nda günde 13.00 ve 15.00'de olmak üzere iki seans gerçekleştirilecek sinema etkinliği ücretsiz.



Söke Belediyesi Sömestr Sinema Günleri programı şöyle: 23 Ocak 2017 Pazartesi Kuzular Kurtlara Karşı, 24 Ocak 2017 Salı Sevimli Tilki, 25 Ocak 2017 Çarşamba Doraemon (Taş Devri), 26 Ocak 2017 Perşembe En Süper Kahraman, 27 Ocak 2017 Cuma Kuzular Kurtlara Karşı, 28 Ocak 2017 Cumartesi Sevimli Tilki.



Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Yoğun geçen bir eğitim döneminin ardından öğrencilerimizin farklı aktivitelere ihtiyacı var. Bu noktada eğlendirici aktiviteler düzenlemek için bir çalışma gerçekleştirdik. Sinema Günleri ile öğrencilerimize yarıyıl karne hediyesi veriyoruz. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN