Söke Belediye Meclisi 2017 Yılının İlk Toplantısını Yaptı

Söke Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını yaptı.



Mustafa Bakırcı (MHP), Esra Elif Bozkurt (MHP) ve Hatice Uzel Çakar (Ak Parti)'ın mazeretli olarak katılamadığı toplantı saygı duruşu ile başladı. Meclis toplantısının gündemini ağırlık olarak çalışma komisyonlarının belirlenmesi maddeleri oluşturdu.



İşte Söke Belediye Meclisi'nde 2017 yılı döneminin çalışma komisyonları:



İmar ve Bayındırlık Komisyonu: İsmail Yerli (CHP), Afet Er (CHP), Hüseyin Gündüz (CHP), Haldun Işıklı (Ak Parti), Ahmet Yahya Gültopu (MHP)



Sağlık Komisyonu: İbrahim Muslu (CHP), Mehmet Taşçı (CHP), Haluk Kutlay (CHP), Ayla Kuru (Ak Parti), Mestan Yeşil (MHP)



Kültür Sanat ve Eğitim Komisyonu: Haluk Kutlay (CHP), Yasemin Gürsoy (CHP), Yusuf Yaya (CHP), Haldun Işıklı (Ak Parti), Fatih Bozkaya (MHP)



Meslek Odaları ve Sorunları Komisyonu: Fahri Semerci (CHP), Yasemin Gürsoy (CHP), Hüseyin Gündüz (CHP), Abdülmüttalip Demir (Ak Parti), Ahmet Polat (MHP)



Çevre Komisyonu: Haluk Kutlay (CHP), Yusuf Yaya (CHP), Hüsamettin Yaman (CHP), Hasan Ergün (Ak Parti), Süleyman Yörük (MHP)



Kadın Komisyonu: Yasemin Gürsoy (CHP), Afet Er (CHP), Ahmet Karakaş (CHP), Ayla Kuru (Ak Parti), Esra Elif Bozkurt (MHP)



Dış İlişkiler Komisyonu: Levent Tuna (CHP), Hüsamettin Yaman (CHP), Fahri Sivrioğlu (CHP), Metin Sakalar (MHP), Kasım Üzüm (Ak Parti)



Gençlik ve Spor Komisyonu: Fahri Semerci (CHP), Yusuf Yaya (CHP), İbrahim Muslu (CHP), Metin Sakalar (MHP), Hasan Ergün (Ak Parti)



Plan ve Bütçe Komisyonu: Levent Tuna (CHP), Hüseyin Gündüz (CHP), Fahri Sivrioğlu (CHP), Esra Elif Bozkurt (MHP), Mehmet Yörük (Ak Parti)



Mimari ve Estetik Komisyonu: İsmail Yerli (CHP), Afet Er (CHP), Hüsamettin Yaman (CHP), Haldun ışıklı (Ak Parti), Ahmet Yahya Gültopu (MHP)



Hukuk Komisyonu: Levent Tuna (CHP), Hüseyin Gündüz (CHP), Ahmet Karakaş (CHP), Hatice Uzel Çakar (Ak Parti), Esra Elif Bozkurt (MHP)



Gizli oy ile yapılan Denetim Komisyonu seçimlerinde ise Levent Tuna (CHP) 29 oy, İsmail Yerli (CHP) 29 oy, Yusuf Yaya (CHP) 29 oy, Mehmet Yörük (Ak Parti) 29 oy, Mestan Yeşil (MHP) 29 oy oy alarak göreve getirildiler.



Tarihi Yapılar Çalışma Komisyonu: Afet Er (CHP), Yasemin Gürsoy (CHP), Levent Tuna (CHP), Hatice Uzel Çakar (Ak Parti), Ahmet Yahya Gültopu (MHP)



Tarım Komisyonu: Haluk Kutlay (CHP), Fahri Semerci (CHP), Mehmet Taşçı (CHP), Abdülmüttalip Demir (Ak Parti) ve Süleyman Yörük ise Tarım Komisyonu'nda görev yapacak isimler olacak. - AYDIN