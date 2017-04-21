Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'dan 23 Nisan Mesajı
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
Başkan Toyran mesajında; "Ülkemizde demokrasinin vazgeçilmezliği ve Cumhuriyet'in fazileti son dönemlerde kendini her zamankinden daha fazla hissettirmiştir. 23 Nisan; ülkenin saltanattan kurtulmasının, demokrasinin, ulusal bağımsızlığın ve halk egemenliğinin simgesi olan TBMM'nin açıldığı günün yıldönümüdür. Bu kutlu gün, Türk Halkının bağımsızlık karakterinin sembolüdür. Ulusumuz ve yarınlarımızın teminatı aydınlık Türkiye'nin geleceği tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve vatan kahramanlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN