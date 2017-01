Sokaktakilerin İçini Isıtan Gönüllüler

Bursa'da, tamamı gönüllerinden oluşan bir grup, kendi imkanlarıyla yaptıkları seyyar arabayla sokakta kalan kimsesizlere ve soğuk havada çalışmak zorunda kalanlara çorba dağıtıyor.



Geçen senenin kasım ayında "Bursa Çorba Gönüllüleri" adı altında toplanarak, sosyal medya üzerinden organize olan gönüllüler, kentin belirli noktalarında kalan kimsesizlere ve kışın soğuğunda dışarıda çalışmak zorunda kalanlara, kendi imkanlarıyla yaptıkları seyyar arabayla akşam saatlerinden gece geç saatlere kadar çorba ikram ediyor.



Hiçbir maddi beklentileri olmayan grubun tek amacı, her akşam "çorbada tuzu olacak" gönüllülerin desteğiyle sokaktaki insanların içini ısıtmak.



Grubun ekip liderlerinden Sabri Sami Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye 6 kişiyle başladıklarını ve şu anda 35 kişilik kemik kadroya sahip olduklarını söyledi.



Toker, sosyal medya üzerinden organize olduklarını anımsatarak, her gün için bir ekip lideri belirlediklerini ve bu liderin o günkü her şeyden sorumlu olduğunu belirtti.



Sosyal medya üzerinden gönüllülerin ve ekip liderlerinin belirlendiği bir takvim hazırladıklarını anlatan Toker, şöyle konuştu:



"Bu takvimde o gün ekip liderini ve çorba yapacakların numaralarını işaretledik. Çorbamızı genellikle ev hanımları yapıyor. Bazen esnaflarımızdan da destek alıyoruz. Sosyal medyada yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir grubumuz var. Sosyal medya üzerinden çoğalıyoruz. Herkesin işi gücü var. Herkes her gün gelemiyor bu yüzden de onların yerini doldurma adına sosyal medyayı kullanıyoruz. Çorbayı tedarik etmekle ilgili bir sıkıntımız yok. Şubat ayına kadar her akşam çorbamızı yapacak bir gönüllü var. En çok ihtiyacımız olan şey arabayı ittirip çorbayı kaselere dolduracak insanlar. Bu insanların yüzündeki tebessüm ve mutluluk paha biçilmez."



"Yurt dışından bile destekçilerimiz var"



Günde ortalama 120 kişiye çorba dağıttıklarını anlatan Toker, "Mümkün olduğunca ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalışıyoruz." dedi. Toker, şunları kaydetti:



"Sokak hayvanlarını da gözardı etmiyoruz zaman zaman onlara da ikram ediyoruz. Kimsesizleri ve evsizleri topluma kazandırmak için bir adım atmaya çalışıyoruz. Maddi olarak bir beklentimiz yok. Nakit bağış kabul etmiyoruz. Yurt dışından bile destekçilerimiz var. Almanya'da yaşayan bir kişi Bursa'daki tanıdığına ulaşıp bizimle iletişime geçti. Bize para ya da ne ihtiyacımız varsa o yönde bağış yapmak istediğini sordu. Biz plastik termoslarla dağıtım yapıyorduk. Bu termoslar yıpranmaya başlamıştı. 'Metal termosa geçelim.' diye düşünürken o bağışla bugün metal termos aldık ve onlarla dağıtım yapacağız artık."



"Çorba dağıtan ellere ihtiyacımız var"



Gönüllülerden Işıl Toker de sokakta yatan ve dışarıda çalışmak zorunda olanlara ellerinden geldiğince bir kase çorba ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.



Kendisinin ağabeyi aracılığıyla bu işe başladığını kaydeden Toker, "Ağabeyim de kendi arkadaşları sayesinde bu grupla tanışmış. Ben de kendi arkadaşlarımı bu gruba dahil ediyorum. Herkes bir vesileyle bu gruba katılmış ve katılmaya da devam ediyorlar. Bizim çorba dağıtan ellere ihtiyacımız var. Biz de insanlara bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten el emeği çok önemli. Her gün aynı insanların gelmesindense farklı ellerin bir kase çorbayla dışarıdaki insanlara uzanması en büyük amacımız." diye konuştu.