Sokakta Sanat Var, Sabancı Vakfı Tarafından "Fark Yaratan" Sosyal Sorumluluk Projesi Seçildi

İlki 10 kişi ve 6 atölyeyle, Edirne Saraçlar Caddesi'nde 2010 yılında gerçekleştirilen Sokakta Sanat Var Festivali, geçtiğimiz Kasım ayında paylaştığımız "Türkiye'nin en kapsamlı sanat festivali İstanbul'a da taşınıyor" haberinin ardından başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.



Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler yaratmaya odaklanan Sabancı Vakfı'nın "Fark Yaratanlar" programına seçilen Sokakta Sanat Var Festivali'nin kısa belgeseli ise geçtiğimiz Cuma günü Fark Yaratanlar'ın resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlandı.