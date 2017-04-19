Sokakta Oyun Oynayan Çocuk Kavgadaki Kurşunların Hedefi Oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde referandum günü iki grup kavga ederken, polisler tarafından müdahale edilerek dağıtıldı. Daha sonra Kadife Caddesi'nde yeniden karşılaşan iki grup arasında tekrar kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle iki grup tabanca ve tüfekle birbirlerine ateş etmeye başladı. Çatışma sırasında, yaralanan Sabri B., Hasan C., Sami E, Ali B. ve Yusuf Atmaca yakınları tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. SOKAKTA OYUN OYNUYORDU

İki grubun birbirine karşılıklı ateşler açtığı sırada sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Atmaca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralılardan ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşları üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, Terörle Mücadele Polisleri (TEM) olay yerine gelerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. 6 KİŞİ YAKALANDI

Olay'dan kısa süre sonra polis ekipleri, silahlı çatışmaya katılan M.C, Ö.C, M.C, F.C, A.B, E.C'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, şüphelilerden M.C, olay'da kullandığı tüfekle yakalandı.

Öte yandan, cinayet büro polisleri olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.