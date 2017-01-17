Sokakta Kedi Besleme Kavgası

İZMİR'in Balçova İlçesi'nde, sokakta kedi beslediği sırada buna karşı çıkan kadın komşularının saldırısına uğrayan Ergün Erk'e, hayvanseverlerden destek geldi. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra, yaşananlara büyük tepki gösteren hayvanseverler ile saldırıya uğrayan Ergün Erk, polise şikayette bulundu. Balçova'daki Onur Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi ile Çilek Sokak üzerinde, sokak kedilerini besleyenler ile onlara tepki gösteren mahalle sakini kadınlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada bir kişinin cep telefonuna kaydettiği görüntülerde, kaldırım üzerinde sokak kedilerine mama verip karınlarını doyuran hayvanseverler ile komşuları arasında kavga çıktığı görülü. Yan apartmanın zemin katında oturan bir kadın, kedilerin kendi evinin balkonuna girerek kirlettiklerini savunarak sert sözlerle tepki gösterdi. Hayvanları besleyen yaşlı adamla tartışan kadının, daha sonra kaldırım taşını alıp fırlattığı da görüntülerde yer aldı. Hayvanseverin boğazındaki atkıyı da çeken kadının, bu anlarda hakaret içerikli sözler de sarf ettiği duyuldu. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı öfkeli kadın, daha sonra kediler için bırakılan yemek tabaklarını da tekmeledi.



HAYVANSEVERLER HAREKETE GEÇTİ



Görüntülerin internetteki video, paylaşım sitesine yüklenmesinden sonra kısa sürede sosyal medya üzerinden yayıldı. Gelişmelere tepki gösteren hayvanseverler, Ergün Erk'e destek verdi. Hem hayvanseverler hem de saldırıya uğrayan Ergün Erk, polise şikayette bulundu. Hayvanseverler adına şikayette bulunan Avukat Aykut Dikencik, "Bu tür haksız saldırıların cezasız kalmaması adına hukuksal her türlü tedbirin alınması lazım. Konunun takipçisi olacağız. Saldırıyı yapan kadının en ağır şekilde cezalandırılması için hukuksal bütün girişimlerde bunacağız" dedi. - İzmir