Sokakta Kalan "Golden Çetesi" Lüks Villaya Yerleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Golden Çetesi" olarak bilinen 12 köpeğin sahibi rahatsızlanıp hastaneye kaldırılınca sokakta kalan köpeklere emekli anestezi uzmanı Aylin Yıldız Schwarz sahip çıktı.



Bodrum'da yaşayan emekli anestezi uzmanı Aylin Yıldız Schwarz lüks villasının bahçesinde bulunan 2 odalı müştemilatını sahipleri rahatsızlanınca sokakta kalan 12 tane golden cinsi köpeğe tahsis etti. 50 köpeği olan Schwarz'İn evindeki köpek sayısı 62'ye ulaştı.



59 yaşındaki Aylin Yıldız Schwarz, Almanya'dan emekli olduktan sonra Bodrum'da lüks bir villa satın alıp Güvercinlik Mahallesi'ne yerleşti. Kendini hayvanlara adayan Schwarz, villasının her köşesini sahiplendiği 50 sokak köpeğine tahsis ederek onlarla birlikte yaşamaya başladı. Bodrum'da Golden Çetesi olarak bilinen 12 köpeğin sahibi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılınca Schwarz, bu köpekleri de sahiplenerek bahçesindeki müştemilata yerleştirdi. Golden çetesi ile birlikte 62 sokak köpeğine bakan Schwarz, bunun çocukluktan beri hayali olduğunu ifade etti.



Sokaklardan lüks villaya



12 Golden cinsi köpeğin sahibi Şenol Özbakan yıllardır Bodrum sokaklarında köpekleri ile birlikte gezerek geçimini köpeklerle fotoğraf çektiren turistlerle sağlıyordu. Küçük bir karavanda 12 köpeğe bakan Özbakan rahatsızlanıp Aydın'da bulunan bir hastaneye kaldırılınca köpekler sahipsiz kaldı. Bunun üzerine harekete geçen Schwarz, villasının kapılarını sahipleri sağlığına kavuşana kadar 12 golden cinsi köpeğe açtı. Köpeklere bahçesinde bulunan 2 odalı evi tahsis eden Schwarz, her gün 4 yardımcısıyla birlikte köpeklerle özel olarak ilgileniyor.



"Golden Çetesi"ni kendi köpeklerinden ayırmadığını ve onlara kısa sürede alıştığını ifade eden Aylin Yıldız Schwarz, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum evimde bulunan tüm köpekler kesinlikle para verilerek alınmış değildir. Barınaklarda, sokaklarda veya sahibi vefat eden arkadaşlarımızın canlarıdır. Köpekler bana geliyor ben onların bakımlarını yaptırıp kısırlaştırıyorum ve bu bir sirkülasyon şeklinde devam ediyor. Bende 50 tane köpek vardır golden çetesinin sahibi rahatsızlanınca onları da aldım 12 tane şu an 62 tane köpek oldu. Golden çetesi geçici olarak bende sahipleri iyileşince tekrar yuvalarına dönecekler. Herhangi bir aksilik olursa da Bodrumlu hayvanseverle birlikte ortak bir karar alıp ona göre hareket edeceğiz. Köpekler büyük bir ihtimalle de bende kalır ve golden çetesini çoğaltarak devam ettiririz" dedi. - MUĞLA