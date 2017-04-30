Sokakta Bale Sürprizi

Nilüfer Belediyesi'nin "Sanat Sokakta" projesi kapsamında Bale Atölyesi öğrencileri, Nazım Hikmet Kültürevi'nin önündeki alanda bale yaparak çevredekilere keyifli anlar yaşattı.



Sanatı sokağa taşıyan Nilüfer Belediyesi, bu defa minik balerinlerin gösterisiyle sokakları renklendirdi. Nilüfer Belediyesinin düzenlediği Bale Atölyesinde eğitim alan öğrenciler, Yüzüncüyıl Mahallesinde bulunan Nazım Hikmet Kültürevi'nin önündeki alanda renkli bir gösteri gerçekleştirdi. Her hafta farklı bir konseptle Nilüfer'in farklı bölgelerinde sanatın farklı dallarında gösterilerin yapıldığı "Sanat Sokakta" projesi kapsamında bu hafta, minikler bale gösterisiyle halka sürpriz yaptı.



Büyük ilgi gören bale gösterisini izleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de vardı.



Minik balerinler, yetenekleriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. - BURSA