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Sokaklarda Yatan Kimsesizler İşe Yerleştirilecek
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Sokaklarda Yatan Kimsesizler İşe Yerleştirilecek

Çeşitli sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı sokaklarda yaşamaya mecbur kalan kimsesiz vatandaşların işe yerleştirilmesi için çalışmalar başladı.

Sokaklarda Yatan Kimsesizler İşe Yerleştirilecek

Çeşitli sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı sokaklarda yaşamaya mecbur kalan kimsesiz vatandaşların işe yerleştirilmesi için çalışmalar başladı.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu'nda görevli şube müdürleri ve iş ve meslek danışmanları, kara kışta evsizlere kucak açan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ürünlü'deki barınma evini ziyaret etti. Barınma evinde kalan vatandaşlar kurum hizmetleri hakkında bilgilendirildi. Kimsesiz ve evsiz vatandaşlar, açık iş pozisyonlarına ve aktif iş gücü programlarına yönlendirilmek üzere İş-Kur'a davet edildi.

Ürünlü'deki barınma evinde 200 civarında kimsesiz vatandaşa kış boyunca hem üç öğün yiyecek, hem barınma imkanı sağlanıyor. - BURSA

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