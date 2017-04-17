Sokaklar Referandumun Sonucunu Nasıl Değerlendiriyor?

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyük şehirde hayır oylarının fazla olmasına rağmen Türkiye genelinde evet oylarının az bir farkla fazla çıkması sokakta nasıl yankı buldu. Amerika'nın Sesi'nin mikrofon uzattığı kişilerin tepkileri farklıydı