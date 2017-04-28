Sokak patilerine uzanan kadın eli

-Çevreden topladığı eşyaları satarak sokak hayvanlarını besliyor



NİĞDE - Niğde'de hayvansever bir kadın tek başına, sokak hayvanları için 'Sokak Patilerine Destek' projesi başlatarak örnek oldu.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde yaşayan 24 yaşındaki hayvansever Merve Adem, sokakta yaşayan hayvanlar için 'Sokak Patilerine Destek' isimli proje yaptı. Projesi için belde halkından topladığı çantaları, battaniyeleri ve yastıkları satıp sokakta yaşayan hayvanlara mama alarak elleriyle besliyor.

Merve Adem, projeye belde halkının verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Sokak hayvanlarının insanlar gibi konuşup dertlerini anlatamadıkları için böyle bir proje yapma gereksinim duyduğunu söyleyen Adem, "Sokak hayvanlarına karşı her zaman empati kuruyordum. 'Sokak Patilerine Destek' projem şu düşünce ile başladı. Bizler bir yerlerimiz ağrıdığı zaman, acıktığımızda yada başka bir şey olduğunda kendimizi konuşarak ifade edebiliriz. Fakat sokakta yaşayan hayvanlar kendilerini konuşup ifade edemiyorlar. Bu yüzden ülke olarak onlara karşı daha duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı böyle bir proje yapmak istedim. Kemerhisar'ın belirli bölgelere mama besleme noktaları oluşturdum." dedi.

'Hayvanlar için beldede 6 besleme noktası kurdu'

Kasabanın toplam 6 yerinde hayvanları beslemek için noktalar kurduğunu söyleyen Adem açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Toplamda 6 noktada sokak hayvanlarını besleme yerleri var. Bu noktalar her gün mama koyup bir sonra ki gün gittiğimde bu mama noktalarını boş görmek benim için dünyanın en büyük mutluluklarından birisi oluyor. Ben şuna inanıyorum ki; hangi hayvan olursa olsun zarar görmediği kişiye zarar vermez. Bir bölgede hayvanlar insanlardan kaçıyor ise o bölgenin insanında sorun vardır. Hayvanlara karşı daha duyarlı olmalıyız."

İlk başlarda hayvanların kendinden kaçtığını ve daha sonra sevgilerini kuyruk sallayarak göstermeye çalıştığını ifade eden Merve Adem, "İlk etapta hayvanlar gittiğim bölgelerde çekingen davranıyorlar, ürküyorlar ve kaçıyorlardı. Zamanla mama vere vere bana alıştılar. Mama saatleri geldiği zaman beslenme noktalarında toplanarak benim gelmemi bekliyorlar. Ben mamayı döktükten sonra çekinerek de olsa gelip mamalarını yiyorlar. Benden korkuyorlardı şimdi beni gördükleri zaman kuyruklarını sallıyorlar ve daha sevecen davranışlı bir şekilde yanıma geliyorlar. Bu projemde sadece köpekler değil kedilerde var. Daha doğrusu projemin içerisinde sokakta yaşayan sahipsiz bütün hayvanlar var. Projemiz inşallah büyüyerek, çoğalarak devam eder. Ben para istemiyorum, yardımsever vatandaşlar bize mama göndererek bu projenin devamlılığını sağlayabilirler." şeklinde konuştu.