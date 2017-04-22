Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı: Cinayet Anı Kamerada

Kayseri'de aracında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda esnaf A.H. (31) aracında silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.H.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. A.H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi olarak H.E.'yi (47) suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayın şahısların daha önceden aralarında bulunan husumet nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.



CİNAYET ANI KAMERADA



Öte yandan A.H.'nın aracında saldırıya uğraması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alışveriş yapan A.H'nın aracına bindiği sırada diğer araçtan koşarak gelen şahıs, aracın içine 4-5 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



(Turan Bulut - Ali Göç/İHA)