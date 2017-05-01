Sokak Ortasında Dehşet Saçtı

Düzce Kent merkezinde çıkan kavgada silahlar çekildi.

Düzce Kent merkezinde çıkan kavgada silahlar çekildi. 2 kişinin yaralandığı olayda sokak ortasında bir kişinin yaralanması güvenlik kameralarına yansıdı....

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