Sokak Ortasında Dehşet Saçtı

Düzce Kent merkezinde çıkan kavgada silahlar çekildi. 2 kişinin yaralandığı olayda sokak ortasında bir kişinin yaralanması güvenlik kameralarına yansıdı....
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