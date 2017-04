Sokak Köpeklerine Poşetlerle Yiyecek Taşıyan Kadının Sitemi 2

Ihsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA



Sultanahmet'teki çalıştığı butik otelden iş çıkışı her akşam sokak köpekleri için satın aldığı poşetler dolusu 'Çorbalık' tavuk kemikleri Beylikdüzü'ne kadar getiren Tülay Laçin, insanların tepkisi nedeniyle sahipsiz sevimli dostlarının sayısının ikiye kadar düşmesine tepki gösterdi.



Her sabah Esenyurt'tan işe giden ve bindiği Beylikdüzü metrobüsünden saat 17.00 sıralarında inen evli ve 1 çocuk annesi Tülay Laçin, yolunu gözleyen, üstgeçitten kaldırımda kendisini bekleyen, seslendiğinde koşup yanına gelen köpek sayısının azaldığını anlattı. Yaklaşık 1.5 yıl önce soğuk havalarda aç ve titrerken gördüğü sokak hayvanlarının durumundan etkilenince işe gittiği her gün onlara yiyecek taşıyan Laçin, bir süre önce çalıştığı butik otelin yanındaki lokanta ve diğer tesislerde çöpe atılacak tavuk veya sakatatlarını ayrıca pet şişe sularını taşıyarak getirdiğini anlattı. Evinde de kızıyla birlikte köpek besleyen Laçin, üst geçitten seslendiği 'Gümüş' adını verdiği köpeğin hızla yanına geldiğini belirtirken, çevredekiler kendisini şaşkınlıkla izliyor. Birkaç ay öncesine kadar etrafını 7-8 köpeğin sardığı Tülay Laçin, okşayıp sevdiği 'Gümüş' isimli köpekle üstgeçitten indikten sonra poşetlerde getirdiği yiyecekleri veriyor. Kısa süre sonra gelen 'Fındık' isimli diğer köpeği de 'Çorbalık' tavuk parçaları ile besleyen Tülay Laçin, "Bunların sayısı çok azaldı. Başta 10 kadardılar. Ancak insanlar onları tekmeliyor, kovalıyor. Onları sevenler de çıkıyor. Ama yiyeceklerini düşünen yok. Kış aylarında üstgeçit alt basamaklarının altına battaniye getirip seriyordum. Ancak, sanırım benimle ilgili yapılan haberden etkilenen bir kişi oraya 2 köpeğin sığabileceği yuva yerleştirmiş. Görünce sevinçten ağladım. Bunlar barınağa alınabilir mi bilmiyorum. Esenyurt Belediyesi'nin bunlara yönelik çabası belki yetmiyor. Barınaklar ile ilgili söylenenler de pek iyi değil" dedi.



Tülay Laçin'in çabasını öğrenenler kendisini kutlarken özellikle bölgedeki taksi duraklarının köpekler için bırakılan et veya kemik parçalarını gören tarla farelerinin de gelmesinden rahatsız olduğu bu nedenle sevimli dostların burada beslenmesine karşı çıktığı öne sürüldü.