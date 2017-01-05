Sokak Kedilerine Kulübe

Kütahya'da faaliyet gösteren Çam Yapı Denetim firması, sokak kedileri için uygun noktalara bıraktıkları kedi evleri ile soğuk kış günlerinde büyük bir hizmete imza attı.



Çam Yapı Denetim firmanın yetkilileri, halkın kedi kulübelerine yiyecek bırakmaları istediler. Firma yetkilileri, "Havalar çok soğuk.Biz sıcak evlerimizde bile üşürken sokaktaki hayvan dostlarımız için küçükte olsa bir şeyler yapmak istedik. Geçen sene sınırlı sayıda yaparak uygulamaya geçtiğimiz kedi kulübelerinin bu sene sayısını artırarak, korunaklı olabileceğini düşündüğümüz yerlere bıraktık.Böylelikle onlarca kedinin kar, yağmur, rüzgar gibi etkenlerden korunabilecekleri bir mekan oluşturduk. Kulübelerin içerisine sıcak tutacak oturma minderleri koyduk. Belli zaman aralıkları ile bu barınaklara yiyecekte bırakıyoruz. Duyarlı Kütahya halkı özellikle mahalleli çocuklarda bu barınaklara yiyecek getiriyor ki bu bizi ziyadesi ile memnun ediyor. Barınakların temizliğini de gerçekleştiriyor. Küçük dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Firma olarak gerçekleştirdiğimiz sokak hayvanlarına yönelik bu sosyal projemizi önümüzdeki yıllarda geliştirerek devam ettireceğiz" dediler. (EFE) - KÜTAHYA