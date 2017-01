Sokak Kedileri İçin "Köy" Kurdular

AYŞE YILDIZ/MUSTAFA ÇİFTÇİ - Antalya'da bir grup gönüllü, sokak kedilerinin bir arada bakımının yapılabilmesi için içerisinde villa ve küçük evlerin, oyun alanlarının yer aldığı "kedi köyü" kurdu.



İstanbul'da ikamet eden Mehmet ve Müjgan Orhan çifti, izledikleri bir filmden etkilenerek, Antalya'da kediler için bir köy kurmaya karar verdi.



Antalya'ya taşınarak, iki yıl boyunca her gün yüzlerce sokak kedisine mama bırakan çift, hayvanseverlerin öncülüğünde Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğini (ASKODER) kurdu. Dernek bünyesinde toplanan gönüllüler, sokak hayvanlarını en iyi şartlarda yaşatmak için çalışma başlattı.



Dernek başkanı Mehmet Orhan, 1974 model otomobilini satarak, Konyaaltı ilçesine 15 kilometrede uzaklıkta Doyran Mahallesi'nde iki dönümlük alanı kiraladı. Üç gün süren çapa sonucunda tarlayı taşlardan temizleyen ve düz zemin oluşturan hayvanseverler, sokak kedileri için içerisinde villa ve küçük evlerin, barınakların, oyun gruplarının, hamak ve bankların bulunduğu "kedi köyü" kurdu.



Şu an yaklaşık 100 kedinin olduğu kedi köyü, Antalya merkezde bakıma muhtaç sokak kedileri de taşınarak, yüzlerce kedinin bulunduğu bir alana dönüştürülecek.



Türkiye'de ilk olduğu ifade edilen kedi köyünde, sokak hayvanları yakılan sobanın etrafındaki sandalyelerin üzerinde ısınmaya çalışıyor. Hayvanseverler, haftanın belirli günlerinde kediler için mangal yaparak, et pişirerek besliyor. Kedi köyünde villaların balkonunda güneşlenen, oyun parkında oynayan ve hamakta sallanan kediler ilginç görüntüler oluşturuyor.



"Bu projede para geçmiyor"



Dernek Başkanı Mehmet Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle "Mandıra Filozofu" filmini izledikten sonra Antalya'ya taşınarak, kediler için köy kurmaya karar verdiklerini söyledi.



"Kedi köyünü kurabilmek için bunun resmi olması gerektiğini ve onun için de dernek kurduklarını kaydeden Orhan, kediler için 1974 model otomobilini satarak, köyden iki dönüm alan kiraladığını anlattı. Köye, kentsel dönüşüm çalışması yürütülen Santral Mahallesindeki kedilerin naklini yapmaya başladıklarını belirten Orhan, şunları kaydetti:



"Kedi köyünün içerisinde sığınma yerleri var. Dış mekan şartlarına dayanıklı villalar yaptık. Sosyal medyada duyurusunu yaparak, 'ağaç, demir ve boya lazım' dedik. Bir kısmı 'para gönderelim' dedi, bu projede para geçmiyor. 'Siz bize ağacı gönderin, dostlarımızla yapalım' dedik. Gönüllülerimiz buraya geldi ağacını kesti, boyamasını yapıyorlar, çakıyorlar. Burası taşlık bir alandı, İstanbul'dan bir gönüllümüz geldi ve üç gün bizimle burada çapa yaptı, sonra döndü. Her şeyi gönüllülerimizle yapıyoruz."



"Kediler için şehir de kuracağız"



Orhan, "Kedi köyümüzde 15 tane küçük ev, üç dört tane büyük villa var. Büyük kafeslerimiz var yağmurdan güneşten korunsun diye. Doğal kaynak suyumuz var, hayvanlar suyunu oradan içiyor. Konteynerimiz kısırlaştırma akabinde bakım ünitesi olarak hizmet veriyor." diye konuştu.



Kedilerin tamamını sokaktan topladıklarını, içerisinde Ankara, Van, Norveç kedilerinin de olduğunu ifade eden Orhan, kedi köyünü büyüteceklerini, "kedi şehri" de kurmayı hedeflediklerini belirtti.



Soğuk havada özellikle kedilerin ısınması için soba yaktıklarını belirten Orhan, "Kedi köyü, Türkiye'de bir ilk. Her gün burada kediler için aktivite yapıyoruz. Belirli günlerde mangal yapıyoruz, kediler için et pişiriyoruz. Sosyal medyadan takip edenler burayı ziyaret ediyor, kente uzak olmasına rağmen ilgi yoğun." dedi.



Gönüllülerden Ferda Güler de eşiyle kedi evlerini boyamak için geldiklerini ancak hava yağmurlu olduğu için kedileri severek zaman geçirdiklerini anlattı.