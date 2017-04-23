Sokak Hayvanlarının Zehirlendiği Iddiası - Izmir

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak köpeği ile kedilerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.



Günaltay Mahallesi'ndeki boş arazide 3 sokak köpeği ile birkaç kedi, çevredekiler tarafından ölü bulundu.



Mahalle sakinleri, hayvanların tavuk etine karıştırılan zehirli maddeyle itlaf edildiğini ileri sürerek tepki gösterdi.



Mahalle sakinlerinden Iras Kütük (42), gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer sokak hayvanlarının ölmemesi için yetkililerden yardım istedi.



Kütük, "Bunu yapan canidir. İnsanlık değil. Amaçları köpekleri zehirlemek ama arada kediler de ölmüş." diye konuştu.



Çocukların, hayvan ölülerinin bulunduğu arazide oynaması dikkati çekti.