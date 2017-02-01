Sokak Hayvanlarının Yeni Yuvaları

Bilecik'te sokak hayvanlarını soğuk hava şartlarından korumak için yapılan yuvalar şehrin her noktasında yer alıyor.



Yapılan kedi ve köpek kulübelerine vatandaşlar da önlerine mama ve su koyuyor. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi olarak, can dostlarımızı yaz mevsiminin zorluklarına karşı koruduğumuz gibi içerisinde bulunduğumuz kış mevsiminin de olumsuzlukları ile en az şekilde karşılaşmaları için çalışıyoruz. Malumunuz üzere kış mevsimindeyiz ve olumsuz hava şartları var. Biz de Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak şehrimizin belirli noktalarına kedi ve köpek kulübeleri bırakarak, can dostlarımızın burada korunmalarını sağlıyoruz. Kulübelerin yanına ayrıca mama ve su bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu anlamda evlerinin önlerindeki uygun alanlara yemek ve su kapları bırakmalarını rica ediyoruz. Böylece zor kış şartlarına karşı can dostları sokak hayvanlarını korumuş oluruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK