Sokak Hayvanlarının Gönüllü Bakıcısı

Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, sokakta gördüğü bakıma muhtaç kedi ve köpeklerle evini paylaşıyor.



Hayatını sokak hayvanlarına adayan Kalender, bahçeli müstakil evinde, 100'ün üzerinde kedi ve köpekle yaşıyor.



Hayvanlara olan sevgisinin, evlerinin önünde otomobilin çarparak yaraladığı yavru kediyi sahiplenmesiyle üst düzeye çıktığını anlatan Kalender, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 5 yıldır hayvanlara olan sevgisinin herkesten farklı bir boyuta ulaştığını söyledi.



Dört oda 1 salon, 170 metrekarelik evinde 32 köpek ve 89 kedi ile birlikte yaşadığını bu yüzden pek çok akrabasıyla dahi ilişkisinin bozulduğunu ifade eden Kalender, "Mesela kardeşim yıllardır evime gelmiyor. Çünkü onları misafir edeceğimiz bir yer yok. Annem ameliyat oldu. Onu eve alıp bakamadım. Çünkü kabul edebileceğim bir yer yok. Bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Hayvanlara daha çok değer verdiğimi söyleyip bana kızıyorlar" diye konuştu.



İmkanı olsa daha fazla sokak hayvanını evine almak istediğini belirten Kalender, şöyle konuştu:



"Bu hayvanların bakım masrafları bizi en çok zorlayan konu. Aylık sadece bin 200 lira mama masrafları var. Köpeklerin çeşitli hastalıkları oluyor. Dernek olarak düzenli bir gelirimiz ve bütçemiz yok. Daha çok bağışlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. 2-3 arkadaş kendi cebimizden çok fazla harcama yapıyoruz.



Hayvanları sevdiğimden ve onların bu bakıma ihtiyacı olduğundan dolayı bu şekilde yaşıyorum. Keşke durumum çok müsait olsa ve onlara çok daha iyi şartlar sunabilsem. Eğer hayvanların bu tarz ihtiyaçları olmasa bana ne kadar para verseler uğraşmam. Oturur ben de herkes gibi dizi seyrederim. Gerçekten burada çok zor bir iş yapıyoruz."