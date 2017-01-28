Adapazarı ilçesinde sokak hayvanlarına yem bırakıldı.



Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi personeli tarafından, kar yağışı sonrası yem bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarına yiyecek bırakıldı.



Adapazarı Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürü Sıtkı Meyvalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal hayatın bir parçası olan sokak hayvanlarının soğuk hava şartlarında aç kalmaması için birçok bölgeye yem bırakıldığını söyledi.



Meyvalı, bakımevi personeli tarafından Çark Caddesi, Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, Dar Sokak, İtfaiye Caddesi ve daha birçok bölgeye yem bırakıldığını kaydetti.