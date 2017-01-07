Sokak Hayvanlarına Yem

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sokak hayvanları için muhtelif noktalara yem bırakıldı.



Zabıta ekipleri, çetin kış şartları sebebiyle sokak hayvanlarına gıda takviyesine başladı. İlçenin muhtelif noktalarına düzenli aralıklarla yiyecek bırakılıyor. Zabıta Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının aç kalmaması için kış boyunca gıda takviyesinin sürdürüleceği bildirildi. - BURSA