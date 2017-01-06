Sokak Hayvanlarına Özel İlgi

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsimi öncesinde kısırlaştırma işlemlerine ağırlık veren Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, güncel ve modern özel cihazlarla da hayvanları acısız ve ağrısız kısırlaştırıyor.



Marmaraereğlisi Belediyesi, sokak hayvanları için Yeniçiftlik Hayvan Bakım evinde modern ekipmanlar ile hayvanların bakımını yapıyor. Ultrason ve röntgen cihazı ile sokak hayvanlarına her türlü tıbbi müdahaleyi yapabilen veterinerlik müdürlüğü hayvanları tedavi ve bakım işlerini rahatlıkla yapılabildiklerini bildirdi.



Özellikle araç çarpması sonucu yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan hayvanların röntgen ve ameliyatını gerçekleştiren sağlık ekibi, diğer taraftan alınan ultrason cihazı ile dişi hayvanlardaki gebelik durumunu kontrol edebiliyor. Böylelikle gebe hayvanları da tespit edebilen ekipler, durumu uygun olanları da hemen kısırlaştırarak belli bir süre sonra doğal ortamına bırakıyorlar.



Sürekli bir bakıcının hazır bulunduğu hayvan bakım evinde günlük rutin temizlik işleri de yapılarak, barınakta zaman geçiren hayvanlara doğal ve temiz bir ortam sağlanıyor. Hayvan bakımevinde yavrular ve yetişkinler için ayrı ayrı bölüm bulunurken, sağlık kontrolünden geçecekler için de özel bir alan oluşturuldu. - TEKİRDAĞ