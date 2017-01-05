Sokak Hayvanlarına Kuru Mama Takviyesi

Uzunköprü Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, soğuk kış günlerinden olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarını sürdürüyor.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve yiyecekler bırakıldığı belirtildi.





Sokak hayvanlarının hayata tutunması için belediye olarak çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Beslenme odakları dışındaki farklı alanlara da hayvanların kolaylıkla ulaşabilecekleri mama ve yiyecek ürünleri koyuluyor. Ekipler, Fevzi Çakmak, Muradiye, Cami Muradiye, Cumhuriyet, Şehsuvar Bey, Küçük Şehsuvar, Atatürk, Kavak, Halise Hatun ve diğer mahallelerde kedi köpekler için 40 noktada yaklaşık 150 kilogram kuru mama koydu." denildi.