Sokak Hayvanlarına "Bir Yuva Bir Mama" Cevahir'de

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, etkinlik alanını ziyaret eden Ömür Gedik, hem bir söyleşi gerçekleştirdi hem de minik hayvanseverlere eşlik etti. Söyleşiye hayvansever yönü ile tanınan Seyyal Taner ile birlikte katılan Ömür Gedik, hayvan hakları ve dernek olarak kendilerinin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ömür Gedik Tasarladığı Kulübe ile Aynı Renkte Giyindi

Kendi tasarladığı kulübeyi sokak hayvanları için hediye eden Ömür Gedik'in kulübe ile uyumlu olmak için aynı renleri taşıyan kıyafetler giyindiği dikkatlerden kaçmadı. Proje sonunda hazırlanan evler ve kulübeler, ihtiyaç duyulan noktalara dağıtılacak. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklar, paketlerini süsledikleri mamaları yanlarına alabilecekler. Böylelikle mamalar çocuklar vasıtası ile ihtiyaç noktalarına ulaştırılırken, çocuklar da soğuk havalarda sokak hayvanlarını koruma bilinci kazanacak.

Hayvan sevgisini ve yardımlaşma bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam eden İstanbul Cevahir'in "Bir Yuva Bir Mama" etkinliğine tüm hayvan sever çocukları bekliyoruz!

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Ömür Gedik tarafından, 31.12.2010 tarihinde toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek ve hayvanseverlere yol göstermek amacıyla kuruldu. Sokaktaki ve ormanlardaki hayvanların beslenme ve bakımına yardımcı olmanın yanı sıra hayvan hakları ihlalleri ve hayvanseverlere yapılan saldırı ve haksızlıklarına karşı davalar açıp takibini yapan derneğin asıl amaçlarından bir tanesi de toplumu hayvan hakları ve çevre konusunda bilinçlendirmektir.