Sokak Hayvanlarına Belediyeden Yiyecek Takviyesi

Uşak Belediyesi ekipleri etkili olan kar yağışının ardından besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek veriyor.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına belediye ekiplerinin besin takviyesinde bulunduğunu bildirdi.



Özellikle sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu parklarda beslenme üniteleri oluşturduklarını aktaran Cahan, vatandaşların da ellerinden geldiği kadar sokak hayvanlarına yardımcı olmasını istedi.



Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İrfan Özkaya ise kar kalınlığının yüksek olması ve aşırı soğuklar nedeniyle sokak hayvanlarının besin bulmakta zorlandığını belirterek, ekiplerin belirli aralıklarla belirlenen noktalara yiyecek bıraktığını ifade etti.